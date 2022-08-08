В столице Финляндии за 5 минут демонтировали советский монумент "Мир во всем мире"

Об этом сообщает издание Yle.

Неоднократно становившийся предметом общественной дискуссии монумент "Мир во всем мире" был демонтирован и поднят на баржу, которая по воде вывезла его с места, где тот стоял с 1990 года. Памятник является собственностью городского художественного музея и отправлен в хранилище.

Демонтаж и перенос памятника на баржу длились всего около пяти минут, хотя подготовка к транспортировке заняла у столичных властей около недели.

Отмечается, что Москва передала памятник в дар Хельсинки в 1989 году. Для публики он был открыт в 1990 году. Сразу после своего появления на Хельсинкской набережной он стал предметом широкого обсуждения.

Монумент неоднократно подвергался вандализму. В 1991 году трое студентов облили скульптуру дегтем и осыпали перьями. Этим поступком они хотели показать, что подарку от СССР в городе не рады. В 2010 году его пытались взорвать с помощью газового баллона. Попытка потерпела неудачу.

Общественная дискуссия об уместности памятника снова вспыхнула после полномасштабного нападения России на Украину. Весной на постаменте написали текст "Maailmanräyhää", то есть в свободном переводе "разрушения во всем мире", это игра слов, основанная на финском названии монумента – "Maailmanrauha". Также скульптуру украсили украинскими флагами.

Напомним, с 5 августа в популярном среди россиян городе Лаппеенранта в Финляндии ежедневно звучит Гимн Украины

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