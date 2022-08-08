В столице Финляндии демонтировали памятник, подаренный еще СССР
Власти Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", подаренный СССР
Об этом сообщает Yle.
Монумент сняли с постамента, переместили на баржу и отправили на склад городского художественного музея. Уже позже его дальнейшую судьбу определит руководство музея и мэрия Хельсинки.
В 1989 году Москва подарила этот памятник Хельсинки. В 1990 он был открыт для публики. Уже тогда памятник вызвал множество дискуссий. Более того, статуя, известная под прозвищем "Katiskavarkaat", сильно пострадала, когда трое студентов облили ее смолой и перьями в 1991 году. Тройка студентов, называвшая себя Feather Group, хотела донести, что подаренная статуя из Советского Союза не подходит для Хельсинки. Издание отмечает, что одним из студентов был будущий юрист Микаэль Юнгнер, который впоследствии стал генеральным директором Yleisradio.
В 2010 году также была попытка взорвать "Мир во всем мире" с помощью газового баллона, но оказалась безуспешной.
Общественная дискуссия о необходимости изваяния также разгорелась в последние месяцы после нападения России на Украину.
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