В столице Эстонии появится площадь Украины

Об этом сообщает издание ERR.



По словам заместителя мэра столицы Эстонии Йоозепа Вимма, таллиннский комитет топонимов предложил городскому совету рассмотреть три варианта расположения будущей площади.

Наиболее достойным для этого сочли столичный парк Лембиту.



"Это символическое место по нескольким причинам. Во-первых, здания на этой территории были разрушены во время бомбардировки в марте 1944 года. Здесь расположены Министерство иностранных дел и площадь Исландия. Украина и площадь Исландия вместе образовали бы целостный ансамбль", - прокомментировал Вимм.



По его словам, реализация проекта будет продолжаться до лета.



По словам Вима, планы также обсуждались с послом Украины в Эстонии, и ему понравилась идея Украинской площади.

Напомним, Эстония стала рекордсменом, пообещав Украине помощь на сумму почти 0,8% ее собственного ВВП.