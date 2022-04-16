В столице еще недостаточно безопасно, возвращаться рано, – нардеп Кира Рудык
Рудык подчеркнула, что оккупанты еще могут вернуться в столицу
Об этом она сказала в эфире Espreso TV
Рудик добавила, что Украине необходимо оружие, благодаря которому удастся закрыть небо - тогда можно говорить о безопасности: "Еще не время возвращаться в Киев. В столице еще недостаточно безопасно. Пока у нас не будет оружия, которое позволит нам самим полностью закрыть небо - спокойно на 100% в Украине не будет", – сказала нардепка.
Кроме того, по словам Рудык, пока не началось большое сражение на Донбассе, неизвестно, какие следующие действия будет совершать оккупант в отношении столицы: "Есть гипотеза, что враг может вернуться в Киев, если ему удастся взять Мариуполь", - отметила она.
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Сегодня, 16 апреля в Киеве прогремели взрывы в Дарницком районе, погиб один человек
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