В столице еще недостаточно безопасно, возвращаться рано, – нардеп Кира Рудык

Об этом она сказала в эфире Espreso TV



Рудик добавила, что Украине необходимо оружие, благодаря которому удастся закрыть небо - тогда можно говорить о безопасности: "Еще не время возвращаться в Киев. В столице еще недостаточно безопасно. Пока у нас не будет оружия, которое позволит нам самим полностью закрыть небо - спокойно на 100% в Украине не будет", – сказала нардепка.



Кроме того, по словам Рудык, пока не началось большое сражение на Донбассе, неизвестно, какие следующие действия будет совершать оккупант в отношении столицы: "Есть гипотеза, что враг может вернуться в Киев, если ему удастся взять Мариуполь", - отметила она.

Напомним, РФ начала в Украине серию терактов и официально угрожает обстрелами Киева

Сегодня, 16 апреля в Киеве прогремели взрывы в Дарницком районе, погиб один человек

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb