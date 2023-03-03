Об этом сообщили в управлении полиции Черногории.

Около 11:45 у входа в здание Главного суда Черногории мужчина взорвал ручную гранату. В результате пятеро человек получили ранения, один человек погиб.

Представитель полиции в комментарии Radio Slobodna подтвердил информацию о пяти раненых. Он также уточнил, что погибшим оказался 40-летний мужчина. Вероятно, он погиб после того, как привело в действие взрывное устройство.

"Скорее всего, когда он вошел в здание Главного суда, он активировал взрывное устройство большей разрушительной силы", - сказал представитель полиции.