В столице Черногории возле здания суда мужчина взорвал гранату: погиб человек, еще пятеро ранены
В пятницу, 3 марта, столицы Черногории Подгорицы мужчина у входа в здание суда взорвал гранату, в результате чего погиб человек, пятеро получили ранения
Об этом сообщили в управлении полиции Черногории.
Около 11:45 у входа в здание Главного суда Черногории мужчина взорвал ручную гранату. В результате пятеро человек получили ранения, один человек погиб.
Представитель полиции в комментарии Radio Slobodna подтвердил информацию о пяти раненых. Он также уточнил, что погибшим оказался 40-летний мужчина. Вероятно, он погиб после того, как привело в действие взрывное устройство.
"Скорее всего, когда он вошел в здание Главного суда, он активировал взрывное устройство большей разрушительной силы", - сказал представитель полиции.
- 29 сентября 2022 года власти Черногории начали расследование по обвинению в шпионаже, в том числе подозревают шесть российских дипломатов и 30 граждан России.
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