В столице Болгарии создали инсталляцию к 100 дням войны в Украине

Об этом сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

"Сегодня утром на площади перед Городской библиотекой в Софии развернута 100-метровая синяя лента, обрамленная сотней желтых роз, по поводу ста дней брутальной агрессии России против Украины. Память тысячи погибших почтили посол Виталий Москаленко и заместитель мэра Софии Миро, говорится в сообщении.

В течение дня все желающие могут возложить цветы в знак солидарности и поддержки Украины.

По состоянию на 12 мая, Болгария возглавила список стран ЕС по количеству зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты.

3 июня в стране заявили , что Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом "Газпром".

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