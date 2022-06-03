В столице Болгарии создали инсталляцию к 100 дням войны в Украине
3 июня в Софии развернули 100-метровую синюю ленту с сотней желтых роз. Так выразили поддержку Украине по случаю 100 дней полномасштабной войны и почтили память погибших
Об этом сообщили в посольстве Украины в Болгарии.
"Сегодня утром на площади перед Городской библиотекой в Софии развернута 100-метровая синяя лента, обрамленная сотней желтых роз, по поводу ста дней брутальной агрессии России против Украины. Память тысячи погибших почтили посол Виталий Москаленко и заместитель мэра Софии Миро, говорится в сообщении.
В течение дня все желающие могут возложить цветы в знак солидарности и поддержки Украины.
- По состоянию на 12 мая, Болгария возглавила список стран ЕС по количеству зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты.
- 3 июня в стране заявили , что Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом "Газпром".
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