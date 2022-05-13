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В столице Болгарии напротив памятника советским оккупантам появился монумент, посвященный войне в Украине

13 мая, 2022 пятница
17:26
Культура

Скульптура "Крик украинской матери" в Софии простояла недолго - через несколько часов ее забрали из-за большого резонанса и спора

Об этом сообщает издание "Сега".

Болгарский скульптор Неделчо Костадинов отреагировал на войну на Украине шокирующей скульптурой. Метровый бронзовый монумент под названием "Крик украинской матери" его авторства был установлен в Княжеском саду болгарской столицы напротив памятника оккупационной советской армии.

Разрешение на установку скульптуры предоставила мэрия Софии. Также власти позаботились о достаточном количестве полиции, чтобы сделать невозможными провокации сторонников России. Эта предусмотрительность оказалась не лишней, потому что на мероприятии были подмечены сторонники ультранационалистической пророссийской партии "Возрождение", а также депутат от этой партии Николай Дренчев.

"Война ужасная, война есть воплощение темнейшей природы нас, людей! За жизнь, за смерть, за свободу, за уроки, которые мы не усвоили. За выбор, который мы должны сделать сегодня для нашего будущего!" – так объяснили организаторы акции идею появления скульптуры "Крик украинской матери".

Один из организаторов, режиссер Джеки Стоев заявил, открывая памятник: "Нет никаких идеологических, политических, а тем более причин убивать детей и матерей".

Как сообщает издание БТА, скульптура вызвала бурные реакции в социальных сетях. Даже те, кто поддерживает Украину, негативно комментировали эстетику фигуры. Но поклонники произведения сравнили образ с "Криком" Мунка и "Герникой" Пикассо.

"Я ожидал и положительных, и отрицательных реакций. Она не красива, но и правда тоже некрасива", - комментировал в интервью БТА скульптор Неделчо Костадинов.

"Крик украинской матери" остался на постаменте менее двух часов. Ее убрали, "чтобы не раздражать тех, кто эстетически или политически его не одобряет".

Впрочем, такую реакцию, очевидно, предполагали, а установление скульптуры раче было перформенсом. Ведь она не создавалась как реакция на события в Украине, а известна уже с 2020 года, когда скульптор выставил ее впервые.

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война с Россией
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