В столице Афганистана раздался взрыв возле российского посольства, погибли два сотрудника учреждения
Утром 5 сентября в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников дипмиссии, а также пострадали 11 афганцев
Об этом пишет Reuters.
Там отметили, что два человека погибли и 11 получили ранения после того, как террорист-смертник взорвал взрывчатку у входа в посольство России в Кабуле, сообщила полиция, добавив, что нападавшего застрелили вооруженные охранники, когда он приблизился к воротам.
Российский МИД такжесообщил о неизвестном боевике, который привел в действие взрывное устройство.
"В результате атаки погибли двое сотрудников дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие. Посольство находится в плотном контакте со проводящими расследование службами безопасности Афганистана", - говорится в сообщении российского МИД.
- Напомним, переговоры "Талибана" о закупке Афганистаном бензина и бензола в России находятся на завершающей стадии.
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