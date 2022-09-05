Об этом пишет Reuters.

Там отметили, что два человека погибли и 11 получили ранения после того, как террорист-смертник взорвал взрывчатку у входа в посольство России в Кабуле, сообщила полиция, добавив, что нападавшего застрелили вооруженные охранники, когда он приблизился к воротам.

Российский МИД такжесообщил о неизвестном боевике, который привел в действие взрывное устройство.

"В результате атаки погибли двое сотрудников дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие. Посольство находится в плотном контакте со проводящими расследование службами безопасности Афганистана", - говорится в сообщении российского МИД.

Напомним, переговоры "Талибана" о закупке Афганистаном бензина и бензола в России находятся на завершающей стадии.

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