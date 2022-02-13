В столичном Протасовом Яру два автомобиля "встретились" со столбами. На одном и том же месте

Сначала там попало в аварию такси, а затем на том же месте участником происшествия стал Volkswagen. Есть пострадавшие, рассказывают Вартови.Еспресо.



Как удалось узнать, автомобиль Kia Rio службы такси двигался по улице Протасов Яр в направлении улицы Гринченко. На спуске, вероятно из-за скользкого дорожного покрытия, водитель не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП госпитализировали пассажирку такси.



Через несколько минут автомобиль Volkswagen Caddy, проезжая этот участок дороги, наверное, хотел объехать аварию по "встречке", однако его тоже занесло на скользкой дороге и он влетел в столб на противоположной части дороги.



В этой аварии пострадал водитель Volkswagen Caddy, его с травмами разной степени тяжести госпитализировали.



В результате аварий движение затруднено в оба направления.



На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет механизм обеих аварий.