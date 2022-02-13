В столичном Протасовом Яру два автомобиля "встретились" со столбами. На одном и том же месте
Днем в воскресенье, 12 февраля 2022 года, на улице Протасов Яр, в Соломенском районе города Киева, произошло ДТП с разницей в несколько минут
Сначала там попало в аварию такси, а затем на том же месте участником происшествия стал Volkswagen. Есть пострадавшие, рассказывают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать, автомобиль Kia Rio службы такси двигался по улице Протасов Яр в направлении улицы Гринченко. На спуске, вероятно из-за скользкого дорожного покрытия, водитель не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП госпитализировали пассажирку такси.
Через несколько минут автомобиль Volkswagen Caddy, проезжая этот участок дороги, наверное, хотел объехать аварию по "встречке", однако его тоже занесло на скользкой дороге и он влетел в столб на противоположной части дороги.
В этой аварии пострадал водитель Volkswagen Caddy, его с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
В результате аварий движение затруднено в оба направления.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет механизм обеих аварий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.9
Покупка 27.9Продажа 28.3
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.3
- Актуальное
- Важное