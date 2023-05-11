В столичном метро закрыли станцию "Сырец" из-за технической неисправности
В метро техническая неисправность поезда на перегоне зеленой ветки между станциями "Сырец" – "Дорогожичи". Там остановился поезд
Об этом сообщили в КГГА.
"Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему", - говорится в сообщении.
Отмечено, что станция "Сырец" временно закрыта для пассажиров на вход и выход. О возобновлении работы в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
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