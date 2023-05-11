Об этом сообщили в КГГА.

"Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему", - говорится в сообщении.

Отмечено, что станция "Сырец" временно закрыта для пассажиров на вход и выход. О возобновлении работы в обычном режиме будет сообщено дополнительно.