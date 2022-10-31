В столичном метро увеличат интервалы движения поездов

Об этом сообщает в телеграмме Киевская городская государственная администрация.

С завтрашнего дня в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а между пик - 8-10 минут.

"Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. Согласно этим показателям отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что приоритетной является безопасность жителей, поэтому надлежащий уровень освещения остается во всех пассажирских зонах метро.

С 17 октября в Харькове все линии метрополитена остановились из-за технических неурядиц, предположительно из-за снижения напряжения.

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