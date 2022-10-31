В столичном метро увеличат интервалы движения поездов
С первого ноября в киевском метрополитене меняют интервалы движения поездов
Об этом сообщает в телеграмме Киевская городская государственная администрация.
С завтрашнего дня в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а между пик - 8-10 минут.
"Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. Согласно этим показателям отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что приоритетной является безопасность жителей, поэтому надлежащий уровень освещения остается во всех пассажирских зонах метро.
- С 17 октября в Харькове все линии метрополитена остановились из-за технических неурядиц, предположительно из-за снижения напряжения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное