В столичном Гидропарке от падения дерева погибла молодая жена настоятеля храма на Вырлице

Когда прихожане проводили праздничный обход, на жену киевского священника Сергея Коцаря – Марию из-за сильного ветра упало дерево. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась на месте, пишет газета Вечерний Киев .



Известно, что Мария Коцарь была женой на настоятеля храма в честь Преображения Господня Первого Дарницкого благочиния протоиерея Сергея Коцаря, принадлежащего к Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата.











Храм расположен на Вырлице.



Без матери осталось четверо детей.





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