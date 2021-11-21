В столичном Гидропарке от падения дерева погибла молодая жена настоятеля храма на Вырлице
Трагедия произошла вчера, 20 ноября на Гидропарке, во время празднования престольного праздника прихода в честь мученика Валерия
Когда прихожане проводили праздничный обход, на жену киевского священника Сергея Коцаря – Марию из-за сильного ветра упало дерево. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась на месте, пишет газета Вечерний Киев .
Известно, что Мария Коцарь была женой на настоятеля храма в честь Преображения Господня Первого Дарницкого благочиния протоиерея Сергея Коцаря, принадлежащего к Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Храм расположен на Вырлице.
Без матери осталось четверо детей.
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