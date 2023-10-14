В Стокгольме заявили, что у Турции больше нет требований для членства Швеции в НАТО

Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе общения с журналистами после саммита лидеров Объединенных экспедиционных сил Кристерссон заявил, что в Стокгольме "выполнили свою часть работы".

"Мы выполнили свои обязательства по улучшению сотрудничества с Турцией во избежание финансирования РПК (Рабочей партии Курдистана, которую Анкара признает террористической. – Ред.) или деятельности, направленной против Турции", – сказал он.

Шведский премьер также рассказал о "намного лучшем" сотрудничестве между полицией и службами безопасности обеих стран и добавил, что "другие страны явно с нетерпением ждут ратификацию" членства Швеции в НАТО.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.

9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.

10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.

26 сентября стало известно, что Эрдоган выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байден откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкари.