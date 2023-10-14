В Стокгольме заявили, что у Турции больше нет требований для членства Швеции в НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу заявил, что Турция не выдвигает перед его страной требований для обеспечения ратификации ее заявки на вступление в НАТО, и ожидает, что это произойдет "относительно скоро"
Об этом сообщает Bloomberg.
В ходе общения с журналистами после саммита лидеров Объединенных экспедиционных сил Кристерссон заявил, что в Стокгольме "выполнили свою часть работы".
"Мы выполнили свои обязательства по улучшению сотрудничества с Турцией во избежание финансирования РПК (Рабочей партии Курдистана, которую Анкара признает террористической. – Ред.) или деятельности, направленной против Турции", – сказал он.
Шведский премьер также рассказал о "намного лучшем" сотрудничестве между полицией и службами безопасности обеих стран и добавил, что "другие страны явно с нетерпением ждут ратификацию" членства Швеции в НАТО.
Вступление Швеции в НАТО
В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.
9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.
10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.
26 сентября стало известно, что Эрдоган выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байден откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкари.
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