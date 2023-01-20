В Стокгольме пройдут демонстрации из-за требований Турции по вступлению Швеции в НАТО

Об этом говорится в публикации агентства АР.

Стало известно, что ультраправый активист из Дании получил разрешение от полиции на проведение акции протеста у посольства Турции в Стокгольме, где он намерен сжечь Коран. Активист Расмус Палудан, также имеющий шведское гражданство, ранее устраивал подобные акции протеста и в Дании, и в Швеции, некоторые из них вызвали жестокие контрдемонстрации.

Между тем, как протурецкие, так и прокурдские группы планируют параллельные демонстрации в Стокгольме. Турция до сих пор отказывалась утвердить заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, нуждающиеся в одобрении всех стран-членов Альянса.

Турция заявляет, что Швеция должна усилить борьбу с курдскими и другими группами, которые Анкара считает террористическими.

В частности, добавляется, что Швеция заверила Турцию, что не допустит никаких террористических групп на шведскую землю. Но прокурдские и антинатовские группы усложнили ситуацию для шведского правительства, устраивая антитурецкие демонстрации, разозлившие турецкое правительство.

3 ноября 2022 года Турция заявила, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО.

8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не может выполнить все условия, выдвигаемые Турцией для вступления в НАТО.

17 января стало известно, что Эрдоган выдвинул новое условие для одобрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

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