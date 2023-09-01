В Стокгольме проводили в последний путь исследователя Голодомора Якоба Сундберга, кавалера украинского ордена "За заслуги" ІІІ степени
В пятницу, 1 сентября, в столице Швеции похоронили выдающегося исследователя Голодомора, юриста и адвоката, профессора Якоба Сундберга
Об этом сообщил представителю украинской общины во Франции сын профессора Фредрик Сундберг.
Ученый скончался 27 июля, а церемония похорон состоялась 1 сентября.
В 1988-1990 годах Якоб Сундберг возглавлял в Канаде Международную комиссию по расследованию Голодомора 1932-33 годов, признавшую ответственность Кремля и спланированность преступления, а также то, что имел место акт геноцида в отношении украинцев.
Директор по исследованиям Стокгольмского института международного и публичного права профессор Якоб Сундберг получил от посла Украины в Швеции орден "За заслуги" III степени.
Этой высокой наградой профессор Сундберг был отмечен за многолетнюю работу по донесению до мирового сообщества правды о Голодоморе в Украине. Значительную часть научных статей, рецензий и лекций Якоб Сундберг посвятил проблематике Голодомора, коммунистической идеологии, а также ее восприятию в Швеции и мире.
В своих работах ученый освещал проблемы замалчивания Голодомора в Украине.
Создание Международной комиссии по расследованию Голодомора 1932-33 годов в Украине под председательством профессора Якоба Сундберга инициировал Всемирный конгресс свободных украинцев.
Представители украинской диаспоры в Северной Америке обращались к выдающимся правоведам, которые благодаря своему высокому общественному и научному статусу имели достаточный авторитет в международном сообществе.
В ноябре 1989 года комиссия Сундберга обнародовала свой вердикт, назвав чрезмерные хлебозаготовки непосредственной причиной массового голода в Украине, а его предпосылками - принудительную коллективизацию, раскулачивание состоятельных селян и желание центрального правительства обуздать "традиционный украинский национализм".
Таким образом, правозащитники не только распознали в Голодоморе национальную составляющую, из-за чего это преступление было признано геноцидом.
- В июле 2023 года Голодомор признали геноцидом украинского народа Нидерланды и Италия.
- Ранее это сделали Хорватия, Люксембург, Великобритания, Словения, Франция, Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Хорватия, Словакия, Европарламент и Балтийская ассамблея.
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