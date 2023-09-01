В Стокгольме проводили в последний путь исследователя Голодомора Якоба Сундберга, кавалера украинского ордена "За заслуги" ІІІ степени

Об этом сообщил представителю украинской общины во Франции сын профессора Фредрик Сундберг.

Ученый скончался 27 июля, а церемония похорон состоялась 1 сентября.

В 1988-1990 годах Якоб Сундберг возглавлял в Канаде Международную комиссию по расследованию Голодомора 1932-33 годов, признавшую ответственность Кремля и спланированность преступления, а также то, что имел место акт геноцида в отношении украинцев.

Директор по исследованиям Стокгольмского института международного и публичного права профессор Якоб Сундберг получил от посла Украины в Швеции орден "За заслуги" III степени.

Этой высокой наградой профессор Сундберг был отмечен за многолетнюю работу по донесению до мирового сообщества правды о Голодоморе в Украине. Значительную часть научных статей, рецензий и лекций Якоб Сундберг посвятил проблематике Голодомора, коммунистической идеологии, а также ее восприятию в Швеции и мире.

В своих работах ученый освещал проблемы замалчивания Голодомора в Украине.

Создание Международной комиссии по расследованию Голодомора 1932-33 годов в Украине под председательством профессора Якоба Сундберга инициировал Всемирный конгресс свободных украинцев.

Представители украинской диаспоры в Северной Америке обращались к выдающимся правоведам, которые благодаря своему высокому общественному и научному статусу имели достаточный авторитет в международном сообществе.

В ноябре 1989 года комиссия Сундберга обнародовала свой вердикт, назвав чрезмерные хлебозаготовки непосредственной причиной массового голода в Украине, а его предпосылками - принудительную коллективизацию, раскулачивание состоятельных селян и желание центрального правительства обуздать "традиционный украинский национализм".

Таким образом, правозащитники не только распознали в Голодоморе национальную составляющую, из-за чего это преступление было признано геноцидом.