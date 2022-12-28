Об этом проинформировало издание Aftonbladet.

По данным издания, вечером 27 декабря в столице Швеции в Стокгольме раздался взрыв. Это произошло у жилого дома в районе Энскедедален на юге шведской столицы.

Отмечается, что сигнал поступил в полицию в 22:28. Звонивший услышал громкие удары и заметил дым на лестничной клетке.

Издание утверждает: очевидцы заметили мужчин в темной одежде, бежавших с места происшествия. Также сообщается, что были найдены части ручной гранаты. Полиция перекрыла территорию и запросила техническую экспертизу места происшествия.

Напомним, 12 ноября стало известно, что Шведская прокуратура выдвинула подозрение в десятилетнем шпионаже в пользу России двум братьям, работавшим на службы безопасности страны.

22 ноября власти Швеции сообщили , что двух человек арестовали по подозрению в шпионаже.

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