В Стокгольме прогремел взрыв
27 декабря в Швеции, в южной части Стокгольма, раздался взрыв: на месте происшествия специалисты обнаружили обломки ручной гранаты
Об этом проинформировало издание Aftonbladet.
По данным издания, вечером 27 декабря в столице Швеции в Стокгольме раздался взрыв. Это произошло у жилого дома в районе Энскедедален на юге шведской столицы.
Отмечается, что сигнал поступил в полицию в 22:28. Звонивший услышал громкие удары и заметил дым на лестничной клетке.
Издание утверждает: очевидцы заметили мужчин в темной одежде, бежавших с места происшествия. Также сообщается, что были найдены части ручной гранаты. Полиция перекрыла территорию и запросила техническую экспертизу места происшествия.
- Напомним, 12 ноября стало известно, что Шведская прокуратура выдвинула подозрение в десятилетнем шпионаже в пользу России двум братьям, работавшим на службы безопасности страны.
- 22 ноября власти Швеции сообщили , что двух человек арестовали по подозрению в шпионаже.
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