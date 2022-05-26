Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Перед нами сегодня стоит важная миссия: документирование войны. Уже в первые дни после изгнания врага с Киевщины и Черниговщины (5 - 16 апреля) музейщики отправились в экспедиции на территории, освобожденные воинами ВСУ. В результате было создано около 3000 впечатляющих кадров, 36 из них воплотились в фотовыставку, которая сейчас представлена в Стокгольме", - сказал Ткаченко.

Министр также отметил, что Украину и Швецию объединяет давнее партнерство. В Национальном архиве Швеции хранится Конституция Филиппа Орлика, с прошлого года по случаю 30-летия независимости Украины экспонировалась в Киеве.

В Швеции находятся 38 тыс. украинских беженцев, треть из них – дети.

Бесплатные курсы для изучения языка предлагают для украинских беженцев в Швеции.

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