В Стокгольме открыли фотовыставку, посвященную боевым действиям в Киевской области
В столице Швеции открыли выставку фотографий из северных окрестностей Киева в период с 5 по 16 апреля 2022 года
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Перед нами сегодня стоит важная миссия: документирование войны. Уже в первые дни после изгнания врага с Киевщины и Черниговщины (5 - 16 апреля) музейщики отправились в экспедиции на территории, освобожденные воинами ВСУ. В результате было создано около 3000 впечатляющих кадров, 36 из них воплотились в фотовыставку, которая сейчас представлена в Стокгольме", - сказал Ткаченко.
Министр также отметил, что Украину и Швецию объединяет давнее партнерство. В Национальном архиве Швеции хранится Конституция Филиппа Орлика, с прошлого года по случаю 30-летия независимости Украины экспонировалась в Киеве.
- В Швеции находятся 38 тыс. украинских беженцев, треть из них – дети.
- Бесплатные курсы для изучения языка предлагают для украинских беженцев в Швеции.
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