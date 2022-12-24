В стиле Сybertruck. Tesla создала беспроводное зарядное устройство для смартфонов
Компания Tesla выпустила беспроводное зарядное устройство Wireless Charging Platform для создания которого вдохновил дизайн Сybertruck
Устройство уже поступило в продажу на официальном сайте Tesla.
Wireless Charging Platform обеспечивает быструю зарядку мощностью 15 Вт на одно устройство.
Беспроводная платформа может заряжать три устройства одновременно, например, два смартфона и наушники.
Устройство имеет алюминиевый корпус и сменную магнитную подставку. Это позволяет разместить зарядное устройство ровно или под углом.
Стоимость Wireless Charging Platform составляет $300. Доставка зарядного устройства начнется в феврале 2023 года.
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