Устройство уже поступило в продажу на официальном сайте Tesla.

Wireless Charging Platform обеспечивает быструю зарядку мощностью 15 Вт на одно устройство.

Беспроводная платформа может заряжать три устройства одновременно, например, два смартфона и наушники.

Устройство имеет алюминиевый корпус и сменную магнитную подставку. Это позволяет разместить зарядное устройство ровно или под углом.

Стоимость Wireless Charging Platform составляет $300. Доставка зарядного устройства начнется в феврале 2023 года.

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