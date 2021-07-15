В стиле селфи: Церемонии награждения на Олимпиаде-2020 будут проходить в необычном формате
Призеры Олимпийских игр будут самостоятельно одевать себе медали на церемонии награждения в Токио
Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает Onda Cero .
По его словам, из-за пандемии коронавируса организаторы Игр внесли изменения в традиционной церемонии награждения призеров Олимпиады.
"Медали не будут надевать на шею. Их принесут на подносе, а потом спортсмен примет медаль сам. Человек, который положит туда медаль, будет делать это только в обработанных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к ней раньше", - рассказал Бах.
- 15 июля стало известно, что украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио получат за золото $ 125 тыс. , серебро - $ 80 тыс., бронзу - $ 55 тыс.
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