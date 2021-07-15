В стиле селфи: Церемонии награждения на Олимпиаде-2020 будут проходить в необычном формате

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает Onda Cero .

По его словам, из-за пандемии коронавируса организаторы Игр внесли изменения в традиционной церемонии награждения призеров Олимпиады.

"Медали не будут надевать на шею. Их принесут на подносе, а потом спортсмен примет медаль сам. Человек, который положит туда медаль, будет делать это только в обработанных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к ней раньше", - рассказал Бах.