Об этом информирует в телеграме ССО "Азов" .

Украинские бойцы вооруженных сил и ССО "Азов" ликвидировали позиции оккупантов. На следующий же день защитники обнаружили спрятанную рашистами технику в фермерском ангаре.

Справочно. ССО "Азов" – отдельное подразделение Сил специальных операций Украины (в/ч А4027). Сформировано 9 марта 2022 года на базе подразделения территориальной обороны "Азов", которое начало создаваться в Киеве с первых дней российского вторжения в этом году. Активно участвовал в обороне Киева.

10 марта совместно с 72-й бригадой ВСУ в окрестностях Броваров у села Скибин устроили засаду и разгромили колонну БТГр 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии армии РФ. Перехваченные переговоры российских офицеров показали, что ВС РФ потерял почти целый полк, а его командир, полковник Андрей Захаров, был убит. Также были уничтожены 5 танков и захвачена вражеская документация, в частности список личного состава 2-го танкового взвода 3-й танковой роты 1-го танкового батальона в/ч 93992.

В результате значительных потерь БТГр 6-го танкового полка вместе с БТГр 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии были вынуждены прекратить продвижение в сторону Киева и отступить.

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