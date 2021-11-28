В степях Причерноморья украинские морпехи тренируются выбивать врага из населенных пунктов
На этой неделе на одном из полигонов Одесчины, рота морской пехоты и десантно-штурмовая рота отдельного батальона морской пехоты отработали действия взводных тактических групп
Фотоотчет по проведенным мероприятиям обнародовала пресс-служба ВМС ВС Украины.
"Так, по легенде учения, незаконные вооруженные формирования захватили админздания в нескольких населенных пунктах. Морские пехотинцы должны были выдвинуться в определенный район и обезвредить условные вражеские силы. Далее разведкой были обнаружены группы на легкобронированной технике, которые совершили попытку прорыва. Силами передового дозора, противник был заблокирован, а после подхода основных сил - уничтожен", - отмечается в сообщении.
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Также морские пехотинцы выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия, ручных и станковых противотанковых гранатометов, тренировались уничтожать живую силу и бронетехнику противника.
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