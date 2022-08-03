В Степногорске на Запорожье россияне за сутки разрушили 4 гражданских объекта
Россияне 2 августа обстреляли Запорожскую область из танков и артиллерии и уничтожили 4 гражданских объекта в Степногорске
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
В Запорожье 2 августа ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. ВСУ дают врагу отпор.
За сутки захватчики обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Степногорск. Поступили 4 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
В течение 2 августа с временно оккупированной территории Запорожья эвакуировали 1253 мирных жителя, в том числе 341 ребенка.
- В ночь со 2 на 3 августа в Запорожье раздались громкие взрывы .
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