Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

В Запорожье 2 августа ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. ВСУ дают врагу отпор.

За сутки захватчики обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Степногорск. Поступили 4 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

В течение 2 августа с временно оккупированной территории Запорожья эвакуировали 1253 мирных жителя, в том числе 341 ребенка.

В ночь со 2 на 3 августа в Запорожье раздались громкие взрывы .

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