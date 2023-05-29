В стенах Речного вокзала открыли American University Kyiv

На открытие пришли военнослужащие, представители местных властей и высокопоставленные должностные лица. Среди них: министр образования Оксен Лисовой и мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы были привержены построению сильного будущего для Украины. А с полномасштабным вторжением России, у нас тем более не было никакого сомнения, продолжать ли строить университет во время войны. Все мы, партнеры-основатели АЮК, инвесторы, члены Наблюдательного совета АЮК, стремимся строить будущее и инвестировать в Украину", - рассказал на открытии соучредитель American University Kyiv, спецпредставитель США по Украине (2017-2019 гг.) Курт Волкер.

Во время церемонии открытия также произошло событие, которое Украина увидела впервые. Это инаугурация нового Президента Американского университета в Киеве Дэна Райса. Во время церемонии новый Президент АЮК принял присягу в присутствии Наблюдательного совета, студентов и преподавателей и торжественно принял символы власти: булаву и медальон. Президент Дэн Райс отметил большую честь и ответственность занимать должность в АЮК в разгар войны и подчеркнул: “Среди полномасштабной, трагической и незаконной войны России против Украины, открытие и становление нового учебного заведения - это возможность внести свой вклад в сопротивление и победу Украины. США и Украина имеют сейчас особую связь, которая во время войны стала крепче, чем когда-либо. Мы, как АЮК, приносим образование в американском стиле в Украину, одновременно укрепляя связь между Америкой и Украиной, двумя удивительными культурами”.

Ректор American University Kyiv Роман Шеремета заявил на церемонии, что, несмотря на сложные обстоятельства войны, университет будет выполнять миссию обучения будущих украинских лидеров.

"Несмотря на войну, ракетные атаки, блекауты, мы продолжаем воплощать миссию университета в жизнь, а это обучение будущих лидеров Украины. Мы остаемся преданными ей, и нашей цели - предоставить украинским студентам лучшее образование, доступное сейчас в мире. Для этого мы сотрудничаем с Arizona State University, одним из самых больших и наиболее инновационных университетов в США", - отметил ректор American University Kyiv Роман Шеремета.

American University Kyiv открывает новые возможности для студентов, желающих получить высшее образование по международным стандартам, не выезжая за границу. А уже в сентябре этого года учебное заведение увеличит число обучающих программ с 5 до 9 по разным направлениям: от классических Global Management и Software Engineering до новейших программ Global Technology & Development; Technological Leadership & Artificial Intelligence.