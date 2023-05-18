В Стельмаховке в Луганской области остался последний житель, он отказывается уезжать
В Стельмаховке Луганской области остался один-единственный житель, пока отказывающийся от эвакуации, другим пяти помогли уехать в течение последних трех дней
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.
В освобожденных населенных пунктах Коломыйчицкого общества сейчас проживает по несколько человек, каждый раз их уговаривают обезопасить себя, - подчеркнул начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
"Они находятся под ежедневными обстрелами. Но, к примеру, из Стельмаховки в течение последних недель выезжать не хотел никто - люди почти все время проводили в подвалах. Впрочем, в начале недели нам удалось уговорить эвакуироваться мужчину, а вчера - еще четырех местных жителей, среди которых которых один человек с инвалидностью. Они уже в безопасности – расселением и обеспечением всем необходимым занимается Коломыйчицкая военная администрация", – отметил Артем Лысогор.
По его словам, в Стельмаховке, где до войны проживало более 500 человек, остался только один человек, пока отказывается уезжать.
Как говорится в сообщении, Стельмаховку за прошедшие сутки россияне снова обстреляли. Также враг пытался атаковать вблизи соседнего Новоселовского, которое опустело несколько месяцев назад. Кроме того, войска РФ попытались наступать в районе Невского, нанес авиационных ударов неподалеку от Дибровы и Белогоровки.
Огонь артиллерии русские войска устремились в сторону Макеевки, Невского, Белогоровки и Дибровы.
“Мы всячески поддерживаем проживающих там людей. Несмотря на опасность, сотрудникам полиции Луганщины вчера удалось доставить очередные 500 буханок хлеба в населенные пункты Краснореченского общества. Также адресно развезена гуманитарная помощь каждому из сел, где еще есть жители”, – добавил Лысогор.
- Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил , что в Луганской области враг уже потерял тыловые позиции. оккупанты передвигают военную технику по тылам. Враг в поиске новых возможностей по формированию позиций.
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