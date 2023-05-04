В Ставропольском крае РФ пожар на складе с нефтепродуктами
В Ставропольском крае России вспыхнул пожар — по словам свидетелей, после взрыва загорелось топливо, горели бочки с мазутом
Об этом сообщает МЧС России и местные Telegram-каналы.
Пожар площадью в 100 квадратных метров зафиксировали на хуторе Ташла, там горят бочки с мазутом. В МЧС получили информацию о пожаре на открытой территории, на которой перерабатывали автомобильные шины.
Пожару присвоен второй ранг, сообщили в местном управлении МЧС. Бочки горят на открытой территории рядом с заводом "Евробетон".
Погибших или пострадавших в результате пожара нет. Позже российские чрезвычайники локализовали пожар на площади в 500 квадратных метров. Правоохранители начали проверку по факту пожара.
В общей сложности к тушению пожара привлекли 63 человека и 18 единиц техники.
Очевидцы отмечают, что причиной возгорания и взрывов не являлись удары беспилотников.
- Напомним, в ночь на 4 апреля на Кубани беспилотник попал в Ильский нефтеперерабатывающий завод. Загорелись два резервуара с дизтопливом.
- В ночь на 3 мая в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами.
- В результате взрывов 29 апреля на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.
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