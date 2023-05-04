Об этом сообщает МЧС России и местные Telegram-каналы.

Пожар площадью в 100 квадратных метров зафиксировали на хуторе Ташла, там горят бочки с мазутом. В МЧС получили информацию о пожаре на открытой территории, на которой перерабатывали автомобильные шины.

Пожару присвоен второй ранг, сообщили в местном управлении МЧС. Бочки горят на открытой территории рядом с заводом "Евробетон".

Погибших или пострадавших в результате пожара нет. Позже российские чрезвычайники локализовали пожар на площади в 500 квадратных метров. Правоохранители начали проверку по факту пожара.

В общей сложности к тушению пожара привлекли 63 человека и 18 единиц техники.

Очевидцы отмечают, что причиной возгорания и взрывов не являлись удары беспилотников.