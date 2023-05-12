В Ставропольском крае формируется отдельная мотострелковая бригада, которая должна усилить РФ в войне с Украиной, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 12 мая.

Отдельную мотострелковую бригаду, которую формируют в Ставропольском крае РФ, отправят в Украину, чтобы компенсировать потери.

"Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. Подавляющее большинство подписавших контракт не имеют мотивации к участию в боевых действиях, в то же время захватчики стремятся заработать денег", - пишет Генштаб.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

В течение суток российский противник нанес 4 ракетных и 26 авиаударов, произвел более 20 обстрелов из РСЗО. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок не обнаружены.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок не обнаружены. На Сиверском и Слобожанском направлениях РФ продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огирцово, Гатище, Вовчанск, Нестерное, Большой Бурлук Харьковской области.

и направлениях РФ продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огирцово, Гатище, Вовчанск, Нестерное, Большой Бурлук Харьковской области. На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

направлении в течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении РФ продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Россия нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Пивденное, Торецк, Дружба, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении РФ продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Россия нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Пивденное, Торецк, Дружба, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки РФ в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Гострое, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка и Победа Донецкой области.

направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки РФ в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Гострое, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам Пречистовки и Большой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам Пречистовки и Большой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Червоное Запорожской области, а также Кизомыс Херсонской области.

и направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Червоное Запорожской области, а также Кизомыс Херсонской области. Агрессор совершил обстрелы населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Козацкое, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Удары ВСУ по россиянам:

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники России

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы) оккупантов.