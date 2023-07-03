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В ставке-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, но ситуация стабильная, - Энергоатом

3 июля, 2023 понедельник
08:37
Экономика

В ставке-охладителе Запорожской АЭС по состоянию на 3 июля наблюдается незначительное снижение уровня воды, однако ситуация стабильна и под контролем

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 06:00 3 июля фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,56 м", - говорится в сообщении.

Уровень воды в канале ТЭС, который используется для питания пруда ЗАЭС при необходимости, составляет 11,15 метра. Важно отметить, что в последнее время уровень воды в канале остается стабильным и не испытывает значительных понижений. Его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

В Энергоатоме напоминают, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

30 июня ГУР сообщило , что кафиры постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

Общество
Война с Россией
Запорожская область
Запорожская АЕС
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