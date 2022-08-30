В статусе почетного гостя: Украина приняла участие в Лиссабонской книжной ярмарке

Об этом сообщает Читомо .

Как говорится в сообщении, в португальском Лиссабоне, в Парке Эдуардо VII, стартовала Лиссабонская книжная ярмарка, на которой Украина выступила в роли почетного гостя с собственным национальным стендом. Его организовало Посольство Украины в Португалии.

"В первый же день украинский стенд оказался в центре внимания – здесь побывали журналисты многих телеканалов, блоггеры и немало читателей. А ближе к вечеру пришел и президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза. Он выразил свою поддержку украинцам и получил в подарок украинские книги", - пишет Читомо.

Также отмечается, что к украинскому стенду проявили любопытство португальские дети.

"Португальские подростки подходят, листают украинские сказки и прописи, говорят, что хотят изучать украинский, ведь это язык очень смелой страны", - говорится в сообщении.

Среди аудитории фестиваля и украинцы, воспользовавшиеся возможностью пообщаться на родном языке и почитать книги.

"Приходят также и украинцы, как представители диаспоры, так и оказавшиеся в Португалии недавно, спасаясь от войны. Для них всех украинский стенд это и возможность пообщаться на родном языке и почитать на нем", - говорят волонтеры стенда о фестивальной аудитории.

Как пишет Читомо, организаторам стенда удалось представить украинские книги разной тематики и жанров.

"Почетное место заняла классическая украинская литература, а также исторические книги - в частности переведена на португальский "История Украины" Сергея Плохия, а также "Крутая история Украины. От динозавров до сегодняшнего дня "Инны Ковалишеной, которая вскоре выйдет на английском в США и Европе... Отдельным блоком представлены хроники освободительной борьбы и современной войны", - говорится в сообщении.

Ярмарка продлится с 25 августа по 11 сентября. На украинском стенде читатели могут купить книги по искусству, в частности, стрит-арту, украинской кулинарии, детскую литературу, биографические издания и несколько книг украинских авторов в португальском переводе.

Справка.

Лиссабонская книжная ярмарка (Feira do livro Lisboa) – это один из старейших культурных фестивалей Европы, которому почти сто лет. В этом году его проводят уже в 92-й раз. Он насчитывает 340 павильонов, разделенных между 140 издателями и книгораспространителями.

На Книжной ярмарке в Варшаве построили стенд в знак благодарности от украинцев за помощь во время войны "Спасибо, Польша!" и сбор средств в поддержку Украины.

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