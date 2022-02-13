В Станице Луганской произошел взрыв в кафе, пострадали 12 человек

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

Взрыв произошел в субботу вечером. В результате инцидента пострадали 12 человек, большинство из которых нуждалось в госпитализации.

"12 февраля в 17:46 в пгт Станица Луганская в кафе "Мрия" произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых 8 человек госпитализированы в больницу и 4 человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Спасатели в 21:52 ликвидировали пожар на площади в 160 кв. м.

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