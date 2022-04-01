В Станиславе Херсонской области продолжаются сильные бои, город на грани гуманитарной катастрофы, — депутат Херсонского облсовета

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



"Для оккупанта остаться в Херсоне – значит остаться в котле. Поэтому они будут спешить отсюда выходить. Следующей точкой сопротивления будет Антоновский мост, это переправа через Днепр. Там есть город Олешки, думаю, что они будут окапываться именно там", - заметил Хлань.



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Также депутат добавил, что по Бериславскому направлению освобождены от оккупантов 11 населенных пунктов.



"Это такое начало. Вчера освобождение началось с Кочубеевской общины, были уволены 4 населенных пункта, сегодня уволены другие. Это дает позитив, надежду на контрнаступление наших Вооруженных сил и на то, что Херсонщина будет освобождена", - подчеркнул он.

Добавим, украинские войска освободили 3 села на севере Херсонской области