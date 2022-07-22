Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"С военной точки зрения угроз (от заключения Стамбульского соглашения, – ред.) мы не видим. Есть наработанный фарватер. Суда будут исключительно двигаться по этому фарватеру. Ни один участок побережья, кроме указанного фарватера, не будет разминирован", - сказал Буданов в эфире национального телемарафона. в пятницу.

При этом он уточнил, что если кто-то считает, что РФ сможет под прикрытием функционирования указанного коридора высадить десант, то это "совершенно нереально". "Кроме того, берег уже защищают береговые ракетные комплексы, делающие подобные действия совершенно невозможными", - подчеркнул глава ГУР.

Он также сообщил, что в Соглашении отсутствуют все неприемлемые условия, которые Москва пыталась навязать Киеву в ходе переговоров.

"Позиция Украины на все 100% соблюдена. Все неприемлемые условия, которые нам пыталась навязать Россия в течение долгого времени, здесь отсутствуют. Ни одного из указанных условий не осталось", - подчеркнул Буданов.

По его словам, РФ во время переговоров "очень хотела сопровождать военными кораблями зерновые конвои, хотела что-то осматривать на украинской территории".

"Но ни один из этих пунктов не будет реализован. И Россия с этим наконец согласилась", - подытожил он.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

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