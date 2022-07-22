В Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет никаких неприемлемых условий, навязываемых Россией, - Буданов
Стамбульское соглашение об экспорте зерна из украинских портов не несет военных угроз для Украины
Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"С военной точки зрения угроз (от заключения Стамбульского соглашения, – ред.) мы не видим. Есть наработанный фарватер. Суда будут исключительно двигаться по этому фарватеру. Ни один участок побережья, кроме указанного фарватера, не будет разминирован", - сказал Буданов в эфире национального телемарафона. в пятницу.
При этом он уточнил, что если кто-то считает, что РФ сможет под прикрытием функционирования указанного коридора высадить десант, то это "совершенно нереально". "Кроме того, берег уже защищают береговые ракетные комплексы, делающие подобные действия совершенно невозможными", - подчеркнул глава ГУР.
Он также сообщил, что в Соглашении отсутствуют все неприемлемые условия, которые Москва пыталась навязать Киеву в ходе переговоров.
"Позиция Украины на все 100% соблюдена. Все неприемлемые условия, которые нам пыталась навязать Россия в течение долгого времени, здесь отсутствуют. Ни одного из указанных условий не осталось", - подчеркнул Буданов.
По его словам, РФ во время переговоров "очень хотела сопровождать военными кораблями зерновые конвои, хотела что-то осматривать на украинской территории".
"Но ни один из этих пунктов не будет реализован. И Россия с этим наконец согласилась", - подытожил он.
- 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.
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