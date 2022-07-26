В Стамбуле заработал координационный центр мониторинга зерновых коридоров, - минобороны Турции
В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, осуществляющий мониторинг работы зерновых коридоров в соответствии с соглашением об экспорте продовольствия из портов Украины
Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции по результатам встречи министра инфраструктуры Александра Кубракова с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
В ходе встречи турецкий министр выразил удовлетворение возможностью начала отгрузки зерна уже на этой неделе.
"Важно, чтобы первый корабль как можно скорее уплыл. Турция выполнила и будет продолжать выполнять свою часть в рамках отгрузки", - сказал Хулуси Акар.
Также сообщается, что работа Совместного координационного центра продолжается интенсивно.
- Напомним, несколько дней назад Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор
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