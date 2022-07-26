Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции по результатам встречи министра инфраструктуры Александра Кубракова с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

В ходе встречи турецкий министр выразил удовлетворение возможностью начала отгрузки зерна уже на этой неделе.

"Важно, чтобы первый корабль как можно скорее уплыл. Турция выполнила и будет продолжать выполнять свою часть в рамках отгрузки", - сказал Хулуси Акар.

Также сообщается, что работа Совместного координационного центра продолжается интенсивно.

Напомним, несколько дней назад Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор

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