В Стамбуле заблокировано судоходство проливом Босфор

Об этом сообщает Anadolu .

К блокированию Босфора привели технические проблемы в машинном отделении 102-метрового контейнеровоза Medkon MRA.

Судно, следовавшее из Черного моря в Мраморное, бросило якорь посреди пролива, обратившись за помощью к управлению береговой охраны Турции.

К судну, которое перекрыло движение, направлены буксир Kurtarma-7 и катер KEGM-3.

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