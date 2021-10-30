В Стамбуле заблокировано судоходство проливом Босфор
В Турции из-за технических проблем контейнеровоза Medkon MRA было заблокировано судоходство по проливу Босфор
Об этом сообщает Anadolu .
К блокированию Босфора привели технические проблемы в машинном отделении 102-метрового контейнеровоза Medkon MRA.
Судно, следовавшее из Черного моря в Мраморное, бросило якорь посреди пролива, обратившись за помощью к управлению береговой охраны Турции.
К судну, которое перекрыло движение, направлены буксир Kurtarma-7 и катер KEGM-3.
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