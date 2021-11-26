В Стамбуле Вселенский Патриарх совершит литургию и панихиду по жертвам Голодоморов в Украине

Об этом сообщает Укринформ .

Божественная литургия и панихида по жертвам Голодоморов запланирована на 9:00 в главном соборе Вселенского Патриархата – храме Святого Георгия.

Ее проведет лично Вселенский Патриарх Варфоломей.

В предыдущие годы богослужения ко Дню памяти жертв Голодоморов проходили в церкви Святого Николая на Фанаре. В 2021 году Литургия впервые состоится в главном соборе Вселенского Патриархата.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. В ХХ веке украинцы пережили их трижды: в 1921-1923 гг., 1932-1933 гг. и 1946-1947 гг. Самым масштабным по количеству человеческих жертв был голодомор 1932-1933 годов.