В Стамбуле Вселенский Патриарх совершит литургию и панихиду по жертвам Голодоморов в Украине
В субботу, 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов Вселенский Патриарх Варфоломей совершит литургию и панихиду в Стамбуле
Об этом сообщает Укринформ .
Божественная литургия и панихида по жертвам Голодоморов запланирована на 9:00 в главном соборе Вселенского Патриархата – храме Святого Георгия.
Ее проведет лично Вселенский Патриарх Варфоломей.
В предыдущие годы богослужения ко Дню памяти жертв Голодоморов проходили в церкви Святого Николая на Фанаре. В 2021 году Литургия впервые состоится в главном соборе Вселенского Патриархата.
Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. В ХХ веке украинцы пережили их трижды: в 1921-1923 гг., 1932-1933 гг. и 1946-1947 гг. Самым масштабным по количеству человеческих жертв был голодомор 1932-1933 годов.
- Напомним, ранее в центре Вашингтона открыли выставку "Голодомор глазами украинских художников".
- Президент США Джо Байден отдал честь памяти жертв Голодомора.
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