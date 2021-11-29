В Стамбуле в результате урагана погибли четыре человека, власти отменили занятия в школах и закрыли Босфор для судов
В понедельник, 29 ноября, Стамбул (Турция) парализовал мощный ураган, его скорость достигла 100 км/ч. В городе есть раненые и погибшие
Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщает издание, среди погибших - женщина, которая шла по улице с ребенком. На них упала часть сорванной ветром крыши. Женщина погибла, а ребенок получил травмы.
Еще три человека погибли в городе, в том числе иностранец. Кроме того, пострадали еще 19 человек - они с травмами, некоторые в тяжелом состоянии.
"По данным муниципалитета Стамбула, ветер снес 33 крыши, вырвал 192 дерева, сбил 52 светофора и дорожные знаки и повредил 12 автомобилей", - говорится в сообщении.
Кроме того, порывы ветра свалили часовую башню.
Пролив Босфор, разделяющий город пополам, закрыли для морского движения, а паромное сообщение было отменено.
Также упраздняют авиарейсы.
Как сообщила Суспильному Надежда Окур, украинка, проживающая в Стамбуле, во вторник, 30 ноября, в школах отменят занятия.
"Для Стамбула это чрезвычайное событие. На 15-20 минут у нас в районе исчезал свет. Завтра (30 ноября, - ред.) ученики не выходят на учебу", - сказала Надежда Окур.
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