В Стамбуле в результате урагана погибли четыре человека, власти отменили занятия в школах и закрыли Босфор для судов

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщает издание, среди погибших - женщина, которая шла по улице с ребенком. На них упала часть сорванной ветром крыши. Женщина погибла, а ребенок получил травмы.

Еще три человека погибли в городе, в том числе иностранец. Кроме того, пострадали еще 19 человек - они с травмами, некоторые в тяжелом состоянии.

"По данным муниципалитета Стамбула, ветер снес 33 крыши, вырвал 192 дерева, сбил 52 светофора и дорожные знаки и повредил 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме того, порывы ветра свалили часовую башню.





Пролив Босфор, разделяющий город пополам, закрыли для морского движения, а паромное сообщение было отменено.

Также упраздняют авиарейсы.



Как сообщила Суспильному Надежда Окур, украинка, проживающая в Стамбуле, во вторник, 30 ноября, в школах отменят занятия.

"Для Стамбула это чрезвычайное событие. На 15-20 минут у нас в районе исчезал свет. Завтра (30 ноября, - ред.) ученики не выходят на учебу", - сказала Надежда Окур.







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