Слова Майера-Ландрута цитирует турецкое агентство Anadolu .

Он, в частности, отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться "геополитические и экономические последствия" войны России против Украины, будут приглашены представители Киева и Стамбула.

"Это – также способ выразить нашу поддержку Украине. 24 февраля прошлого года, начало российской агрессии, стало решающим моментом в европейской истории. Европейская история – это наша общая география", – сказал посол ЕС журналистам.

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"Часто говорят, что 11 сентября стало переломным моментом в истории американской безопасности. 24 февраля 2022 года, я бы сказал, является подобной важной ситуацией для европейской безопасности. На нашем континенте идет война, жестокая великая война, война с последствиями далеко за пределами европейского континента ", – добавил он.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Путиным.

20 января Зеленский обсудил с Эрдоганом распространение "зерновой инициативы" на другие порты Украины.

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