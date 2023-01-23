В Стамбуле пройдет саммит о войне в Украине перед годовщиной вторжения РФ, - представительство ЕС в Турции
Глава представительства ЕС в Турции Николаус Майер-Ландрут в понедельник, 23 января, объявил, что 22 февраля в Стамбуле состоится большой саммит по случаю годовщины активной фазы российско-украинской войны
Слова Майера-Ландрута цитирует турецкое агентство Anadolu .
Он, в частности, отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться "геополитические и экономические последствия" войны России против Украины, будут приглашены представители Киева и Стамбула.
"Это – также способ выразить нашу поддержку Украине. 24 февраля прошлого года, начало российской агрессии, стало решающим моментом в европейской истории. Европейская история – это наша общая география", – сказал посол ЕС журналистам.
Читайте также: В Турции заявили о поддержке "формулы мира" Зеленского
"Часто говорят, что 11 сентября стало переломным моментом в истории американской безопасности. 24 февраля 2022 года, я бы сказал, является подобной важной ситуацией для европейской безопасности. На нашем континенте идет война, жестокая великая война, война с последствиями далеко за пределами европейского континента ", – добавил он.
- Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Путиным.
- 20 января Зеленский обсудил с Эрдоганом распространение "зерновой инициативы" на другие порты Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.33Продажа 43.28
- Актуальное
- Важное