В центре Стамбула раздался взрыв: по меньшей мере 4 погибших и 38 раненых
В центре турецкого города Стамбул на пешеходной туристической улице Истикляль раздался взрыв, в настоящее время известно о 4 погибших и 38 раненых
Об этом сообщает турецкая телерадиокомпания TRT .
По обновленной информации, известно о 4 погибших и 38 раненых. Ранее издание CNN Turk со ссылкой на собственного корреспондента сообщило об 11 раненых.
Губернатор Стамбула Али Ерликая в twitter заявил, что взрыв произошел около 16:20 на улице Таксим Истикляль.
"На место происшествия были направлены службы безопасности, здравоохранения и пожарные. Есть жертвы и раненые. Мы будем информировать общественность о развитии событий", - пишет он.
Фото Reuters
Скриншот
Турецкий новостной телеканал Haber обнародовал видео взрыва.
Известно, что взрыв произошел примерно в 400 м от российского генерального консульства, расположенного на этой же улице.
Новость дополняется.
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