Об этом сообщает турецкая телерадиокомпания TRT .

По обновленной информации, известно о 4 погибших и 38 раненых. Ранее издание CNN Turk со ссылкой на собственного корреспондента сообщило об 11 раненых.

Губернатор Стамбула Али Ерликая в twitter заявил, что взрыв произошел около 16:20 на улице Таксим Истикляль.

"На место происшествия были направлены службы безопасности, здравоохранения и пожарные. Есть жертвы и раненые. Мы будем информировать общественность о развитии событий", - пишет он.

Фото Reuters

Скриншот

Турецкий новостной телеканал Haber обнародовал видео взрыва.

Известно, что взрыв произошел примерно в 400 м от российского генерального консульства, расположенного на этой же улице.

Новость дополняется.