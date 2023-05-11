В Стамбуле при участии Патриарха Варфоломея состоялась литургия на украинском языке
По благословению и личному участию Патриарха Варфоломея в храме Святого Николая в Стамбуле состоялась литургия на украинском языке
Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.
"По благословению и личному высокому участию Вселенского Патриарха Варфоломея в Храме Святого Николая состоялась Божественная Литургия на украинском языке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что богослужение совершили Патриарший диакон Эпифаний и Отец Методий, которому был награжден титулом Архимандрита Вселенского Престола.
"По завершению литургии Вселенский Патриарх Варфоломей наградил Иеромонаха Методия (Волощенко) титулом Архимандрита Вселенского Престола. Его Всесвятость отметил добродетели и заслуги Отца Методия, большой личный вклад в сплочение украинского прихода не только в Стамбуле, но и других городах Турции.
- Напомним, 22 марта Вселенский патриарх Варфоломей назвал Русскую православную церковь ответственной за военные преступления РФ в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное