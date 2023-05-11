Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"По благословению и личному высокому участию Вселенского Патриарха Варфоломея в Храме Святого Николая состоялась Божественная Литургия на украинском языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что богослужение совершили Патриарший диакон Эпифаний и Отец Методий, которому был награжден титулом Архимандрита Вселенского Престола.

"По завершению литургии Вселенский Патриарх Варфоломей наградил Иеромонаха Методия (Волощенко) титулом Архимандрита Вселенского Престола. Его Всесвятость отметил добродетели и заслуги Отца Методия, большой личный вклад в сплочение украинского прихода не только в Стамбуле, но и других городах Турции.