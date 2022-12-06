В Стамбуле показали первый турецкий электрокар TOGG

Об этом сообщает CNN Türk.

"Турецкий автомобиль собственного производства TOGG дебютировал в аэропорту Стамбула. Автомобиль, выставленный в зале международных рейсов аэропорта Стамбула, привлек большое внимание отечественных и иностранных пассажиров", - сообщает телеканал.

Авто будет выставлено для досмотра в течение месяца. По отзывам, некоторые задумались над покупкой такого авто.

Отметим, в конце октября в турецком Гемлике в провинции Бурса, на северо-западе страны, состоялось торжественное открытие завода по производству электрокаров. К 2030 году ожидается, что выпуск достигнет уровня 1 млн автомобилей и принесет более 50 млрд долларов дохода в бюджет.

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