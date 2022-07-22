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В Стамбуле подписали соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна

22 июля, 2022 пятница
17:34
Украина

Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор

Об этом сообщили в эфире Еспресо.

Страны подписали соглашения, позволяющие экспортировать миллионы тонн зерна из заблокированных черноморских портов.

По договоренностям, все стороны дают максимальные гарантии обеспечения надежной среды для всех судов-участников. Также создадут общий координационный центр в Турции и будут действовать инспекционные группы. Вся деятельность в территориальных водах должна осуществляться под властью и ответственностью Украины.

В рамках договора стороны не нападают на торговые и другие суда и портовые постройки в рамках инициативы. В случае необходимости в разминировании минный тральщик другой страны очищает подходы к украинским портам. Также торговые суда должны быть зарегистрированы в координационном центре.

Во время движения судов должно производиться техническое наблюдение. Суда будут двигаться по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми сторонами. Их движение будет контролироваться сторонами дистанционно: никакие военные корабли, самолеты, беспилотники не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное координационным центром.

Договор предусматривает, что все торговые суда-участники подлежат инспекции, которую проводит специальная группа в гаванях, определенных Турцией, на входе/выходе в/из Турецкого пролива (Босфор – ред.). Инициатива будет оставаться в силе 120 дней и может автоматически продолжаться на тот же период, если одна из сторон не уведомит о намерении прекратить ее действие или изменить ее.

По словам Мустафы Найема, замминистра инфраструктуры, впоследствии текст договоренностей будет обнародован в полном объеме.

"Никаких других закрытых приложений, протоколов, документов и бумажек на колене не существует. При этом ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит. Документ подписан представителями Турции, ООН и Украины", - сказал Найем.

Он добавил, что разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций в отношении России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал в комментарии журналистам, что соглашение "далось нелегко".

"Я призываю все стороны не жалеть усилий для выполнения своих обязательств. Мы также не должны жалеть усилий для мира.Эт о беспрецедентное соглашение между двумя сторонами, находящимися в кровавом конфликте. Но этот конфликт продолжается, и люди погибают каждый день. И бои идут каждый день", - подчеркнул он.

  • Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

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