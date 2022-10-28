В Стамбуле по запросу РФ задержали журналистку крымскотатарского телеканала ATR
Вчера в Стамбуле по запросу российских спецслужб задержали журналистку крымскотатарского канала ATR Гульсум Халилову
Об этом сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.
В своем сообщении он требовал немедленно уволить его коллегу.
"Позор правоохранительным органам Турецкой Республики! В Стамбуле по запросу российских спецслужб задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала ATR Гульсум Халилова. Требуем немедленно уволить нашу коллегу! Просим о помощи Президента Украины Владимира Зеленского!", - говорится в .
Позже о задержании журналистки сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Он отметил, что Гульсум Халилов был задержан в Интерполе по запросу России. Сейчас журналистка уволена. Ей разрешили въезд на территорию Турции.
Также Чубаров подчеркнул, что задержание – это отнюдь не арест и тем более не выдача. По его словам, процедуры в Интерполе требуют от государств-членов их соблюдать.
"Но в любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно. В данном случае, согласно сфальсифицированным Россией материалам", - отметил Чубаров.
По его мнению, не стоит обвинять правоохранительные органы государства, которые по правилам отреагировали на запрос Интерпола. Надо же требовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации.
Чубаров также добавил, что его самого дважды незаконно задерживали по требованию российских спецслужб.
"Это действительно позор для всех цивилизованных государств, когда они смиряются с тем, что террористическое государство Россия все еще является членом Интерпола, а они - цивилизованные государства - выполняют запросы государства - террориста", - подчеркнул он.
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