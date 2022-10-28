В Стамбуле по запросу РФ задержали журналистку крымскотатарского телеканала ATR

Об этом сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

В своем сообщении он требовал немедленно уволить его коллегу.

"Позор правоохранительным органам Турецкой Республики! В Стамбуле по запросу российских спецслужб задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала ATR Гульсум Халилова. Требуем немедленно уволить нашу коллегу! Просим о помощи Президента Украины Владимира Зеленского!", - говорится в .

Позже о задержании журналистки сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что Гульсум Халилов был задержан в Интерполе по запросу России. Сейчас журналистка уволена. Ей разрешили въезд на территорию Турции.

Также Чубаров подчеркнул, что задержание – это отнюдь не арест и тем более не выдача. По его словам, процедуры в Интерполе требуют от государств-членов их соблюдать.

"Но в любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно. В данном случае, согласно сфальсифицированным Россией материалам", - отметил Чубаров.

По его мнению, не стоит обвинять правоохранительные органы государства, которые по правилам отреагировали на запрос Интерпола. Надо же требовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации.

Чубаров также добавил, что его самого дважды незаконно задерживали по требованию российских спецслужб.

"Это действительно позор для всех цивилизованных государств, когда они смиряются с тем, что террористическое государство Россия все еще является членом Интерпола, а они - цивилизованные государства - выполняют запросы государства - террориста", - подчеркнул он.