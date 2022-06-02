В Стамбуле отменили выступление пианистки Лисицы из-за ее поддержки войны РФ против Украины
В Стамбуле отменено выступление пианистки Валентины Лисицы, поддержавшей РФ в войне против Украины и получившей гражданство непризнанной республики
Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар в фейсбуке.
"Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только получил официальное письмо от турецкой стороны. Этот человек, который публично приобрел псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграл "концерт" в Мариополе на фоне обстрелов Азовстали и открыто поддерживает Россию в войне против Украины, не будет представлен на пристижных музыкальных мероприятиях в Турции", - подчеркнул он.
Кроме того, Василий Боднар отметил, что в этом случае культура не может быть вне политики или войны, поскольку российские оккупанты используют ее для пропаганды и оправдания собственных преступлений.
- 31 мая в Киеве анонсировали и отменили мероприятие с российской пропагандисткой Овсянниковой, призвавшей снять санкции с РФ.
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