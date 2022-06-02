Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар в фейсбуке.

"Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только получил официальное письмо от турецкой стороны. Этот человек, который публично приобрел псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграл "концерт" в Мариополе на фоне обстрелов Азовстали и открыто поддерживает Россию в войне против Украины, не будет представлен на пристижных музыкальных мероприятиях в Турции", - подчеркнул он.

Кроме того, Василий Боднар отметил, что в этом случае культура не может быть вне политики или войны, поскольку российские оккупанты используют ее для пропаганды и оправдания собственных преступлений.

31 мая в Киеве анонсировали и отменили мероприятие с российской пропагандисткой Овсянниковой, призвавшей снять санкции с РФ.

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