В Стамбуле открыли метро до самого загруженного аэропорта Европы
В воскресенье, 22 января, в Стамбуле открыли новую высокоскоростную линию метро, соединяющую город с самым загруженным аэропортом Европы
Об этом сообщает Daily Sabah.
Отмечается, что 34-километровая линия метро стала первым железнодорожным сообщением с крупнейшим аэропортом Турции и одним из самых крупных в мире. Открывал метро лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган сказал, что благодаря новой линии метро, пропускающей 800 тысяч пассажиров в день, теперь можно добраться до аэропорта Стамбула за 24 минуты.
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