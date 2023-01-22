Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что 34-километровая линия метро стала первым железнодорожным сообщением с крупнейшим аэропортом Турции и одним из самых крупных в мире. Открывал метро лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сказал, что благодаря новой линии метро, пропускающей 800 тысяч пассажиров в день, теперь можно добраться до аэропорта Стамбула за 24 минуты.

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