В Стамбуле начались переговоры Украины с РФ

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, входящий в состав делегации.



"29.03.2022, переговоры Украины с Россией в Стамбуле. Мы будем настаивать на международных гарантиях безопасности для Украины. Мир в Украине – наша главная задача", - написал Тимошенко.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на четыре приближенных к переговорщикам источника сообщило , что Россия готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности для Украины и уже не требует "демилитаризации", "денацификации" и статуса русского языка, однако настаивает на отказе от вступления в НАТО.

Переговоры проходят в закрытом режиме.После завершения переговоров ожидается заявление советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.