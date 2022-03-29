В Стамбуле начались переговоры Украины с РФ
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и России по урегулированию войны
Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, входящий в состав делегации.
"29.03.2022, переговоры Украины с Россией в Стамбуле. Мы будем настаивать на международных гарантиях безопасности для Украины. Мир в Украине – наша главная задача", - написал Тимошенко.
Переговоры проходят в закрытом режиме.
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После завершения переговоров ожидается заявление советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.
- Напомним, издание Financial Times со ссылкой на четыре приближенных к переговорщикам источника сообщило , что Россия готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности для Украины и уже не требует "демилитаризации", "денацификации" и статуса русского языка, однако настаивает на отказе от вступления в НАТО.
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