В Стамбуле начались четырехсторонние переговоры по экспорту зерна
13 июля в Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по функционированию морских коридоров для экспорта нашего зерна. На переговорах должны присутствовать делегации из Украины, Турции, России и ООН
Об этом информирует агентство AFP .
Ведомство цитирует турецкого чиновника: "Делегации России и Украины начинают переговоры по зерну в Стамбуле".
Эти переговоры направлены на решение вопроса экспорта украинского зерна, которое сейчас Россия заблокировала в портах.
- Погрузку украинским зерном вблизи устья Дуная ждут более 100 кораблей.
- 12 июля в ОК "Юг" рассказали , как обеспечивают транзит зерна через устье Дуная после освобождения Змеиного.
- Румынский министр транспорта Сорин Гриндяну сообщил о завершении ремонта участка железной дороги, по которому в частности будут транспортироваться украинское зерно.
- Европейские железные дороги хотят помочь Украине с вывозом зерна.
- 6 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал достичь согласия о "зерновых коридорах" через 7-10 дней. По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН. Офис генпрокурора Украины официально обратился к Турции с просьбой помочь в расследовании в отношении трех российских судов, которые могли перевозить украденное украинское зерно.
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