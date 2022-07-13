Об этом информирует агентство AFP .

Ведомство цитирует турецкого чиновника: "Делегации России и Украины начинают переговоры по зерну в Стамбуле".

Эти переговоры направлены на решение вопроса экспорта украинского зерна, которое сейчас Россия заблокировала в портах.

Погрузку украинским зерном вблизи устья Дуная ждут более 100 кораблей.

12 июля в ОК "Юг" рассказали , как обеспечивают транзит зерна через устье Дуная после освобождения Змеиного.

Румынский министр транспорта Сорин Гриндяну сообщил о завершении ремонта участка железной дороги, по которому в частности будут транспортироваться украинское зерно.

Европейские железные дороги хотят помочь Украине с вывозом зерна.

6 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал достичь согласия о "зерновых коридорах" через 7-10 дней. По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН. Офис генпрокурора Украины официально обратился к Турции с просьбой помочь в расследовании в отношении трех российских судов, которые могли перевозить украденное украинское зерно.

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