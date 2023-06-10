В Стамбуле изъяли рекордную партию фальшивых долларов
В ходе операции, организованной командованием жандармерии провинции Стамбул, было изъято 1 миллиард фальшивых долларов, которой планировали вывезти в Африку
Это самое большое количество фальшивых денег, однократно изъятых за всю историю современной Турции, сообщает NTV.
«Подразделения командования жандармерии провинции Стамбул были проинформированы о том, что сеть, в которой большинство иностранных граждан, готовится печатать фальшивые доллары для африканских стран.
Среди подозреваемых, задержанных во время загрузки фальшивой валюты на складе, три гражданина Швеции, по одному – Великобритании и Ганы.
Указывается, что во время обысков на складе изъято 10 миллионов штук фальшивых денег номиналом 100 долларов на общую сумму 1 миллиард долларов, размещенных в грузовых ящиках для вывоза в страны Африки.
Телеканал указывает, что это самое большое количество фальшивых денег, которое было изъято за один раз на протяжении всей истории современной Турции.
- Напомним, 18 апреля итальянская полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина.
- 16 мая в Италии была обнаружена и конфискована рекордная партия кокаина весом 2734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию.
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