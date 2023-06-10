В Стамбуле изъяли рекордную партию фальшивых долларов

Это самое большое количество фальшивых денег, однократно изъятых за всю историю современной Турции, сообщает NTV.

«Подразделения командования жандармерии провинции Стамбул были проинформированы о том, что сеть, в которой большинство иностранных граждан, готовится печатать фальшивые доллары для африканских стран.

Среди подозреваемых, задержанных во время загрузки фальшивой валюты на складе, три гражданина Швеции, по одному – Великобритании и Ганы.

Указывается, что во время обысков на складе изъято 10 миллионов штук фальшивых денег номиналом 100 долларов на общую сумму 1 миллиард долларов, размещенных в грузовых ящиках для вывоза в страны Африки.

Телеканал указывает, что это самое большое количество фальшивых денег, которое было изъято за один раз на протяжении всей истории современной Турции.