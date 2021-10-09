В Стамбуле и Анталии задержали киллеров спецслужб России
В Стамбуле и провинции Анталия турецкая полиция и контрразведка МИТ (тур. Milli İstihbarat Teşkilatı, Национальная разведывательная организация Турции) задержали группу из 6 иностранцев
Эти люди подозреваются в подготовке покушений и шпионаже, передает Еспресо.TV.
Кадры оперативной съемки с изъятым оружием, патронами и документами показал телеканал CNN Turk.
При этом страна происхождения злоумышленников не называется, но в кадр попадают российские паспорта задержанных.
Среди прочего они имели пистолет с глушителем и лазерным прицелом.
Заметим, что российские спецслужбы уже неоднократно совершали нападения на политэмигрантов (бывших участников вооруженного подполья, журналистов, правозащитников и др.) с Северного Кавказа, скрывающихся в турецких городах от российской карательной системы.
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