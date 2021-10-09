В Стамбуле и Анталии задержали киллеров спецслужб России

Эти люди подозреваются в подготовке покушений и шпионаже, передает Еспресо.TV.



Кадры оперативной съемки с изъятым оружием, патронами и документами показал телеканал CNN Turk.







При этом страна происхождения злоумышленников не называется, но в кадр попадают российские паспорта задержанных.

Среди прочего они имели пистолет с глушителем и лазерным прицелом.Заметим, что российские спецслужбы уже неоднократно совершали нападения на политэмигрантов (бывших участников вооруженного подполья, журналистов, правозащитников и др.) с Северного Кавказа, скрывающихся в турецких городах от российской карательной системы.