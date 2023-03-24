В Стамбуле горел семиэтажный отель: два человека погибли, более ста ранены
В стамбульском районе Пендик произошел пожар в семиэтажном отеле, в результате которого погибли два человека, 109 были доставлены в больницу
Об этом сообщает издание CNN Türk .
"В стамбульском Пендике произошел пожар в 7-этажной гостинице. На место направили большое количество пожарных и медиков. Во время эвакуации людей из гостиницы стало известно, что два человека погибли во время пожара", - информирует телеканал.
Офис губернатора Стамбула сообщил, что 109 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы, как мера пресечения.
Пожар произошел в 07:30 (08:30 по киевскому времени).
Также отмечается, что спасателям удалось укротить огонь через 45 минут после вмешательства. Продолжается расследование, причины пожара выясняются.
- 6 марта в городе Шанлиурфа, на юго-востоке Турции, обрушилось 6-этажное здание, которое 6 февраля повредило землетрясение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38
Покупка 38Продажа 38.77
-
EUR
Покупка 40.6Продажа 41.5
- Актуальное
- Важное