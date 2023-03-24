Об этом сообщает издание CNN Türk .

"В стамбульском Пендике произошел пожар в 7-этажной гостинице. На место направили большое количество пожарных и медиков. Во время эвакуации людей из гостиницы стало известно, что два человека погибли во время пожара", - информирует телеканал.

Офис губернатора Стамбула сообщил, что 109 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы, как мера пресечения.

Пожар произошел в 07:30 (08:30 по киевскому времени).

Также отмечается, что спасателям удалось укротить огонь через 45 минут после вмешательства. Продолжается расследование, причины пожара выясняются.