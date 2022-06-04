Об этом он написал в Telegram.

"О российском паспорте. Надеюсь, что все решится чрезвычайно драматично. Ад должен раскрыться во всей своей красоте. В России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличная истерика. Пока завывает всякая мелочь, но надеюсь, что у Кремля все же хватит идиотизма подвергнуть меня настоящей "гражданской казни", - отметил Невзоров.

Читайте также: Невзоров подтвердил обретение гражданства Украины

Он предполагает, что его публично лишат гражданства.

"Поставив в ряд с (диссидентами, - ред.) Солженицыным, Вишневской и др. В СССР это было "высшей мерой" и считалось на порядок страшнее расстрела. Путинский режим обязательно должен возродить эту славную традицию. Хотелось бы стать здесь первым", - подытожил журналист.

3 июня в Государственной миграционной службе подтвердили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии.