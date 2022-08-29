В США знают об украинском контрнаступлении на Юге, но не будут комментировать развитие событий
В Белом доме считают, что давно ожидаемое украинское контрнаступление будет включать сочетание воздушных и наземных операций
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По мнению американского чиновника, украинцы уже повлияли на военный потенциал России.
"Россиянам пришлось выводить ресурсы с Востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на Юге. И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения… в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали угрозой надвигающегося контрнаступления", – сказал Кирби.
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Кирби также сказал, что Россия "по-прежнему испытывает проблемы с кадрами" в Украине, и поэтому пытается расширить вербовку боевиков в России, а также уговорить некоторых своих призывников и контрактников служить дольше установленных сроков.
- Ранее Кирби заявил, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, считают в администрации США.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что ВСУ в Херсонской области ведут "переговоры" о "жестах доброй воли".
- 29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Еспресо заявил, что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.
- В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.
- Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев. В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонщине убили коллаборанта, бывшего нардепа Алексея Ковалева
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